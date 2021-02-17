Матч "Динамо" - "Брюгге" в Лиге Европы пройдет со зрителями, - СМИ
17 февраля, 2021, 16:29
Зрителям позволят посетить матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге"
Об этом сообщает "Трибуна".
По информации источника, в ближайшее время начнется продажа билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге", который пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
Матч состоится завтра, 18 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
- 15 февраля сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" может не состояться из-за сильных морозов, которые ожидаются в Киеве.
- 16 февраля стало известно, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты сдали положительные тесты на коронавирус.
- 17 февраля матч 1/16 финала "Динамо" - "Брюгге", который состоится 18 февраля, перенесли с 20:00 на 17:00 из-за погодных условий.
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