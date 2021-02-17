G20 обладает всем необходимым, чтобы создать группу по глобальной COVID-вакцинации, - генсек ООН

17 февраля, 2021, 19:52

Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду предположил создание в рамках "Большой двадцатки" целевой рабочей группы для подготовки и координации плана по глобальной вакцинации населения против коронавируса

Об этом генсек ООН заявил во время заседания Совета безопасности ООН, передает " РБК-Украина ".

"Миру срочно нужен глобальный план по вакцинации, чтобы свести воедино все необходимые для этого ресурсы, научные знания и финансовые средства. Я считаю, что G20 находится в таком положении, которое позволяет ей создать специальную рабочую группу для подготовки такого плана и его дальнейшей координации и финансирования", - заявил он.

Гутерреш считает, что такой подход позволил бы эффективнее проводить вакцинацию и, следовательно, быстрее положить конец пандемии COVID-19.

"Рабочая группа должна включать все страны, где есть ресурсы, необходимые для разработки вакцины или ее производства при наличии лицензии. В нее также должны войти Всемирная организация здравоохранения и другие международные организации и финансовые учреждения", - заявил он.

Гутерреш добавил, что вопрос финансирования группы можно было бы начать обсуждать на встрече G7, которая состоится в конце этой недели.

Напомним, что президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила удивление, что Россия предлагает ряду стран вакцину "Спутник V" в то время, когда у самой дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.

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