Европейская комиссия обнародовала план противодействия новым штаммам коронавируса

17 февраля, 2021, 18:35

Европейская комиссия представила предложения по подготовке Евросоюза к угрозам новых разновидностей коронавируса

Соответствующую программу во время пресс-конференции по итогам заседания Коллегии Еврокомиссии представила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Укринформ.

"Есть увеличение количества случаев COVID-19, вызванных новыми вариантами вируса, которые появляются в Европе и мире. До сих пор вакцины, принятые для использования в ЕС, были эффективными против этих новых разновидностей. Но эти варианты более заразны, поэтому они могут привести к новым заболеваниям и появлению еще большего количества вариантов инфекции, которые могут быть устойчивыми к существующим вакцинам", - сообщила Ляен.

Президенткой Евркомисии напомнила, что новые штаммы были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, и их появление потенциально может привести к пересмотру всей парадигмы глобальной борьбы против коронавируса.

"В течение прошлых недель в странах ЕС наблюдалось существенное возрастание количества случаев коронавируса, которые были вызваны новыми штаммами. Наиболее ценным сейчас является время. Именно поэтому мы представляем "HERA Incubator". Это новый вид государственно-частного сотрудничества, объединяющий ресурсы, знания и усилия промышленности, научного и исследовательского сообщества, всего сектора здравоохранения, органов государственной власти и регуляторов", - сказала она.

По ее словам, главная цель новой инициативы - воспользоваться объединенной силой ЕС, чтобы найти пути эффективного противодействия следующей фазе коронавируса, от раннего выявления новых вариантов до массового производства вакцин, если будет необходимость в таких вакцинах второго поколения или второго уровня.

Программа "HERA Incubator" будет фокусировать внимание на пяти приоритетах:

- первое направление - это увеличение объемов и ускорение исследований генома вируса во всех странах ЕС, чтобы быстро обнаруживать новые разновидности вируса, присущие им проявления и разрабатывать эффективные меры противодействия;

- второе направление - при необходимости научное сообщество должно быть готово к адаптации уже существующих вакцин к противодействию новым мутациям вируса и иметь ресурсы для таких исследований;

- третье направление работы касается введения скоординированной системы клинических исследований, чтобы искать и внедрять наиболее эффективные средства против инфекции с опорой на фактологические данные. С этой целью Еврокомиссия объявила о начале так называемой Европейской сети клинических испытаний, которая позволит лучше координировать эту деятельность и обмениваться информацией;

- четвертое направление касается уточнения нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения, которая должна предоставить Европейскому медицинскому агентству (ЭМА) возможность быстро осуществлять регуляторное одобрение новых вакцин и сертификацию соответствующих производственных мощностей;

- пятое направление - это развитие промышленной базы для производства вакцин, как тех, что уже существуют, так и новых, если в этом возникнет необходимость.

В Еврокомиссии добавили, что по всем направлениям ЕК будет осуществлять координацию и оказывать организационную и финансовую поддержку. В частности, на проекты исследований по новым разновидностей коронавируса Еврокомиссия мобилизует €150 млн.

Напомним, власти Ирака сообщили, что в стране обнаружили "британский" штамм коронавируса.

16 февраля индийские врачи зафиксировали "южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавирусной болезни в стране.

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