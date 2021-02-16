В Украине не могут выявить новые штаммы коронавируса из-за отсутствия оборудования, - Радуцкий

16 февраля, 2021, 16:53

Украина не может получить информацию о распространении новых штаммов коронавирусной болезни из-за отсутствия собственной современной лаборатории

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Украина до сих пор не получила информацию, распространились ли на нашу страну новые штаммы коронавирусной болезни. Собственной лаборатории, которая проводила секвенирование (выявление новых штаммов) у нас нет. 20 января Центр общественного здоровья отправил образцы в лабораторию ВОЗ в Германии. Ответа до сих пор не получили ", - написал Радуцкий.

Он отметил, что ситуация с распространением "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса крайне напряженная. Так, отметил Радуцкий, в ЕС закрывают границы, продолжают жесткий карантин, чтобы преодолеть вспышки мутаций вируса. При этом эффективность вакцинации пациентов с мутациями вируса ниже, чем у граждан с более традиционными штаммами COVID-19.

Радуцкий добавил, что вчера глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что в Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19. По его словам, нужно дождаться результатов анализов из Германии, чтобы быть в этом уверенным. Поэтому Украина из-за того, что мы не можем самостоятельно сделать анализы на новые штаммы вируса, остается в так называемой "серой" зоне.

Поэтому, подчеркнул Радуцкий, вопрос наличия в Украине современной лаборатории все более обостряется. Кроме того, международные партнеры подтвердили, что Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории в рамках сотрудничества ЦОС и американской CDC.

Он отметил, что Украина должна максимально ускорить создание лабораторий для выявления новых штаммов вируса, поскольку только так государство сможет контролировать эпидемиологическую ситуацию, анализировать появление новых штаммов и разработать соответствующие карантинные мероприятия.

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