Тренер ПСЖ назвал цель команды в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
По словам Почеттино, цель ПСЖ в Лиге чемпионов - выиграть турнир.
"Это особенный матч, тем более что я нахожусь здесь около сорока дней. Я чувствую, что этот матч важен для команды. Победа в Лиге чемпионов - основная цель клуба. Команда уже не та, что раньше, и я пытаюсь построить здесь что-то новое. У нас экстраординарная атмосфера и единство. Эти игроки хотят что-то сделать ради клуба и его истории. Мы хотим, чтобы в ПСЖ был свой характер ", - рассказал аргентинец.
Сегодня тренер "Барселоны" Рональд Куман не сможет рассчитывать на Ансуи Фати, Филипп Коутиньо, Жерара Пике, Серхи Роберто и Мартин Бретвейта. Команде Почеттино не помогут Бернат, Анхель Ди Мария и Неймар.
За свою историю "Барса" и ПСЖ встречались 12 раз. Пять побед на счету испанцев, трижды выигрывал ПСЖ, остальные матчи завершились вничью.
Ответный матч состоится 10 марта в Париже. Начало в 22:00.
- 9 февраля стало известно, что форвард французского ПСЖ Анхель Ди Мария пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
- 11 февраля травму получил лидер ПСЖ Неймар .
- 15 февраля УЕФА представил новый мяч, которым будут играть матчи плей-офф Лиги чемпионов.
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