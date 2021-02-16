Тренер ПСЖ назвал цель команды в Лиге чемпионов

16 февраля, 2021, 18:36

Главный тренер ПСЖ Почеттино стремится торжествовать в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

По словам Почеттино, цель ПСЖ в Лиге чемпионов - выиграть турнир.

"Это особенный матч, тем более что я нахожусь здесь около сорока дней. Я чувствую, что этот матч важен для команды. Победа в Лиге чемпионов - основная цель клуба. Команда уже не та, что раньше, и я пытаюсь построить здесь что-то новое. У нас экстраординарная атмосфера и единство. Эти игроки хотят что-то сделать ради клуба и его истории. Мы хотим, чтобы в ПСЖ был свой характер ", - рассказал аргентинец.

Сегодня тренер "Барселоны" Рональд Куман не сможет рассчитывать на Ансуи Фати, Филипп Коутиньо, Жерара Пике, Серхи Роберто и Мартин Бретвейта. Команде Почеттино не помогут Бернат, Анхель Ди Мария и Неймар.

За свою историю "Барса" и ПСЖ встречались 12 раз. Пять побед на счету испанцев, трижды выигрывал ПСЖ, остальные матчи завершились вничью.

Ответный матч состоится 10 марта в Париже. Начало в 22:00.

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