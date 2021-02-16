Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат
16 февраля, 2021, 13:20
В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовщины сохранится снеголавинная опасность 16 и 17 февраля
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, 16 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области, а 16-17 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность.
Предупреждают о 3-м уровне снеголавинной опасности.
- Напомним, турист из Киева заблудился на горе Гимба 14 февраля.
- 15 февраля спасатели применили для поисков вертолет.
- 16 февраля в Карпатах в районе горы Гемба спасатели продолжили операцию по поиску заблудившегося туриста из Киева.
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