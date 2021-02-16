Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат

16 февраля, 2021, 13:20

В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовщины сохранится снеголавинная опасность 16 и 17 февраля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 16 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области, а 16-17 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Предупреждают о 3-м уровне снеголавинной опасности.

Напомним, турист из Киева заблудился на горе Гимба 14 февраля.

15 февраля спасатели применили для поисков вертолет.

16 февраля в Карпатах в районе горы Гемба спасатели продолжили операцию по поиску заблудившегося туриста из Киева.

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