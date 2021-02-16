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Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат


фото: pik.net.ua
В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей и в горах Львовщины сохранится снеголавинная опасность 16 и 17 февраля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 16 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области, а 16-17 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Предупреждают о 3-м уровне снеголавинной опасности.

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