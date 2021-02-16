В Карпатах третьи сутки ищут туриста: спасатели нашли вероятный след

16 февраля, 2021, 10:42

В Карпатах в районе горы Гемба третьи сутки продолжается операция по поиску туриста из Киева, который заблудился

Об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

"На Закарпатье продолжается самая большая поисково-спасательная операция за эту зиму, пошли уже третьи сутки, как ищут лыжника, потерявшегося в районе горы Гимба. Вчера у мужчины работал один из телефонных номеров, но на звонки он не отвечал. Сегодня связи с ним нет, очевидно, телефон разрядился. Но одна из поисковых групп напала на след, который может принадлежать этому человеку, - пока движутся по нему. Впрочем, это трудно, потому что все трое суток в этом районе шел снег и следы частично заметены", - рассказала Батыр.

По ее словам, к поискам планируется привлечь также товарища туриста. Он не может идти в горы, поскольку там объявлена лавинная опасность, а у него нет снаряжения, но может рассказать о местности, по которой двигался вместе с пропавшим другом.

Спикер ГСЧС отметила, что найденный мужчина находится в отеле, его жизни ничего не угрожает, однако у него тяжелое психологическое состояние.

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