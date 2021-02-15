В Карпатах вторые сутки ищут заблудившегося туриста, подняли вертолет, - ГСЧС
Об этом сообщает ГСЧС .
"По состоянию на 16:00, поиски заблудившегося на горе Гимба киевлянина продолжаются. Телефонной связи с 40-летним мужчиной до сих пор нет, поэтому спасатели прочесывают заснеженные склоны горного массива", - говорится в сообщении.
Сформированы три поисковые группы, которые сейчас обследуют гору Жид Магура, а также гору Гимба со стороны села Пилипец и села Березники. Работы осложняются погодными условиями: в зоне поисков пока снегопад, ветер и мороз -15°С.
Так, к поискам задействовано 66 человек и 13 единиц техники, в частности, 47 спасателей ГСЧС Закарпатья, Львовщины и из 2-го специального центра быстрого реагирования города Дрогобыч.
Кроме этого, в воздух поднялся вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС Украины.
- Напомним, турист заблудился на горе Гимба 14 февраля.
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