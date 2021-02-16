Расследование по закупке вакцин против коронавируса не будет помехой для поставок, - НАБУ ответил Степанову

16 февраля, 2021, 21:35

Расследование возможных злоупотреблений при закупке вакцин от COVID-19 не станет препятствием для снабжения препаратов в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Telegram.

"Сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И он никак не может составить препятствий для закупок вакцин", - отметили в НАБУ.

Расследование начали на основании заявления гендиректора госпредприятия "Медзакупивли" Арсена Жумадилова.

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В бюро отметили, что детективы не совершали никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены, как препятствование закупки вакцин.

"НАБУ и в дальнейшем исследовать факты возможных злоупотреблений во всех социально значимых сферах общественной жизни и советует топ-чиновников, подследственным бюро, а не манипулировать фактами, зато эффективно выполнять возложенные на них обязанности", - добавили в бюро.