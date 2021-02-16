Дело о злоупотреблениях на закупках вакцин поставило под угрозу получение дополнительных доз, - Степанов

16 февраля, 2021, 10:22

Дело Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) относительно возможных злоупотреблений на закупке вакцин от COVID-19 рушит переговоры Украины с их производителями и ставит под угрозу получение дополнительных доз

Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Подобные ситуации, они, как минимум, разрушают репутацию государства. У нас и без того идут достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин от COVID-19. Дополнительные, я имею в виду, помимо тех доз, которые мы получим по подписанным договорам, там, где у нас уже существует соответствующая уверенность", - сказал Степанов.

Кроме того, Степанов заявил, что из-за открытия дела речь идет о срыве кампании вакцинации против COVID-19 в Украине.

"Речь идет, без преувеличения, именно о попытке срыва кампании вакцинации в Украине. А это в свою очередь открывает путь только для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают. Это российская вакцина "Спутник-V", - заявил министр.

При этом он подчеркнул, что его позиция в этом вопросе однозначна: не допустить на рынок Украины российскую вакцину.

Само дело о злоупотреблениях на закупках вакцин Степанов назвал бессмысленным и заявил, что считает его частью информационной войны, которая ведется против него и команды Минздрава.

Он отметил, что утром 16 февраля Министерство получило от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин против COVID-19. По его словам, все необходимые документы будут переданы в НАБУ в течение суток.

Напомним, 10 февраля НАБУ начало расследование в отношении возможных злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью фирмы-посредника.

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