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Espreso.tvОбществоНАБУ начало расследовать возможное завышение цен при закупке вакцин против коронавируса от Sinovac

НАБУ начало расследовать возможное завышение цен при закупке вакцин против коронавируса от Sinovac


фото: reuters
НАБУ начало расследование в отношении возможных злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу с помощью фирмы-посредника

Об этом сообщает РГП НАБУ.

ГП "Медицинские закупки" вело переговоры о закупке вакцины стоимостью около $ 3.

Впоследствии министр Максим Степанов остановил процесс и поручил вести переговоры по закупке в компании Sinovac Biotech.

"Обнародована цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не сама высокая в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

  • Напомним, народный депутат, член оппозиционной фракции "Голос" Александра Устинова назвала "Лекхим" компанией-"прокладкой", которая якобы действует в интересах действующего главы Минздрава Максима Степанова. А китайская вакцина Sinovac, как она заявила со ссылкой на зарубежные испытания, имеет эффективность 50%.

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