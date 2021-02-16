"Барселона" - ПСЖ: Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

16 февраля, 2021, 07:15

Сегодня, 16 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграет против французского ПСЖ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В групповом этапе Лиги чемпионов "Барселона" выступала в квартете G, где вместе с "Ювентусом" оказалась сильнее "Ференцвароша" и "Динамо". ПСЖ соревновался в группе H с "Лейпцигом", "Манчестер Юнайтед" и "Истанбулом".

Сегодня тренер "Барселоны" Рональд Куман не сможет рассчитывать на Ансуи Фати, Филипп Коутиньо, Жерара Пике, Серхи Роберто и Мартин Бретвейта. Команде Почеттино не помогут Бернат, Анхель Ди Мария и Неймар.

За свою историю "Барса" и ПСЖ встречались 12 раз. Пять побед на счету испанцев, трижды выигрывал ПСЖ, остальные матчи завершились вничью.

Ответный матч состоится 10 марта в Париже. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

16 февраля

"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)

Барселона, стадион "Камп-Ноу"

Начало в 22:00

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