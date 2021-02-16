"Барселона" - ПСЖ: Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В групповом этапе Лиги чемпионов "Барселона" выступала в квартете G, где вместе с "Ювентусом" оказалась сильнее "Ференцвароша" и "Динамо". ПСЖ соревновался в группе H с "Лейпцигом", "Манчестер Юнайтед" и "Истанбулом".
Сегодня тренер "Барселоны" Рональд Куман не сможет рассчитывать на Ансуи Фати, Филипп Коутиньо, Жерара Пике, Серхи Роберто и Мартин Бретвейта. Команде Почеттино не помогут Бернат, Анхель Ди Мария и Неймар.
За свою историю "Барса" и ПСЖ встречались 12 раз. Пять побед на счету испанцев, трижды выигрывал ПСЖ, остальные матчи завершились вничью.
Ответный матч состоится 10 марта в Париже. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
16 февраля
"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)
Барселона, стадион "Камп-Ноу"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD 1" на Медиасервис Megogo
- 9 февраля стало известно, что форвард французского ПСЖ Анхель Ди Мария пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
- 11 февраля травму получил лидер ПСЖ Неймар.
- 15 февраля УЕФА представил новый мяч, которым будут играть матчи плей-офф Лиги чемпионов.
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