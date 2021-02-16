Полиция открыла уголовное производство против "Лубнигаз" из-за тарифов

16 февраля, 2021, 17:57

Полицейские Полтавщины открыли уголовное производство против АО "Лубнигаз" из-за тарифов на газ

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии Укринформу.

"Вчера (15 февраля - ред.) правоохранители под процессуальным руководством прокуратуры проводили следственные действия на территории АО "Лубнигаз". Было открыто уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка)", - отметим он.

На вопрос, связано ли это уголовное производство с тарифами на газ, Сулаев ответил: "Да".

Напомним, 18 января Кабинет министров установил предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн/куб. м.

Впоследствии, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила тарифы на распределение газа для четырнадцати компаний на уровне не выше 1,79 грн / куб.м.

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