Полиция открыла уголовное производство против "Лубнигаз" из-за тарифов
16 февраля, 2021, 17:57
Полицейские Полтавщины открыли уголовное производство против АО "Лубнигаз" из-за тарифов на газ
Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии Укринформу.
"Вчера (15 февраля - ред.) правоохранители под процессуальным руководством прокуратуры проводили следственные действия на территории АО "Лубнигаз". Было открыто уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка)", - отметим он.
На вопрос, связано ли это уголовное производство с тарифами на газ, Сулаев ответил: "Да".
- Напомним, 18 января Кабинет министров установил предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн/куб. м.
- Впоследствии, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила тарифы на распределение газа для четырнадцати компаний на уровне не выше 1,79 грн / куб.м.
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