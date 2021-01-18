Предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн / куб должен быть установлен НКРЕКП в в ближайшее время, - Шмыгаль

18 января, 2021, 10:52

Кабинет министров ожидает установления предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн / куб. м в ближайшее время

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Ожидаем от НКРЕКП установления предельной границы тарифа на распределение газа в ближайшее время. Он должен быть не выше 1,79 грн / куб", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что на протяжении двух недель этот вопрос обсуждался с народными депутатами, профильным комитетом Верховной Рады и регулятором.

По словам Шмыгаля, это решение снизит тариф на распределение по мелким облгазах на 50 и более процентов.

Напомним, 18 января по поручению президента Украины Владимира Зеленского Кабмин установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн.