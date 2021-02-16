Ожидаем снижения смертности в ДТП на 10-15%, - Геращенко об ужесточении наказания за пьяное вождение
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.
Геращенко отметил, что уже после подписи президента Владимира Зеленского проекта закона №2695, смертность на дорогах государства удастся снизить на 10-15%.
"Принятие данного законопроекта - это большая победа и шаг вперед. Парламентарии поддержали проект закона несколько в обрезанном виде, в частности, не поддержали нормы о запрете водителям выходить из авто без разрешения полицейского. А также уменьшили размер штрафа за превышение скоростного режима до 1700 грн", - подчеркнул он.
В то же время, заместитель министра добавил, что после вступления закона в действие, полицейские будут обязаны ставить знаки, предупреждающие о режиме контроля скорости.
- Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Документом предусмотрена конфискация автомобилей и арест за вождение в нетрезвом состоянии.
- Также Верховная Рада приравняла водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложении "Дия" к бумажным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти