Ожидаем снижения смертности в ДТП на 10-15%, - Геращенко об ужесточении наказания за пьяное вождение

16 февраля, 2021, 20:18

В Министерстве внутренних дел Украины прокомментировали принятие Верховной Радой законопроекта об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения, заявив, что это может снизить смертность на дорогах

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

Геращенко отметил, что уже после подписи президента Владимира Зеленского проекта закона №2695, смертность на дорогах государства удастся снизить на 10-15%.

"Принятие данного законопроекта - это большая победа и шаг вперед. Парламентарии поддержали проект закона несколько в обрезанном виде, в частности, не поддержали нормы о запрете водителям выходить из авто без разрешения полицейского. А также уменьшили размер штрафа за превышение скоростного режима до 1700 грн", - подчеркнул он.

В то же время, заместитель министра добавил, что после вступления закона в действие, полицейские будут обязаны ставить знаки, предупреждающие о режиме контроля скорости.

Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Документом предусмотрена конфискация автомобилей и арест за вождение в нетрезвом состоянии.

Также Верховная Рада приравняла водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложении "Дия" к бумажным.

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