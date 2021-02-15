 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Раду внесли законопроект, который делает возможным увольнение Сытника с должности директора НАБУ

В Раду внесли законопроект, который делает возможным увольнение Сытника с должности директора НАБУ


фото: Слово і Діло
Правительство внесло в Верховную Раду новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, согласно которому прекращаются полномочия действующего директора Артема Сытника

Законопроект зарегистрировал Кабинет министров, передает сайт Рады.

Документ уже передали на рассмотрение руководству парламента.

Согласно новому законопроекту, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, после увольнения Сытника с должности директора НАБУ, новым и. о. назначат его первого заместителя - Гизо Углаву.

Читайте также: Кабмин на внеочередном заседании инициировал законопроект о НАБУ: в ЦПК заявляют о попытке Зеленского уволить Сытника

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 февраля, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать