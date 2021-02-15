В Раду внесли законопроект, который делает возможным увольнение Сытника с должности директора НАБУ
15 февраля, 2021, 20:41
Правительство внесло в Верховную Раду новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, согласно которому прекращаются полномочия действующего директора Артема Сытника
Законопроект зарегистрировал Кабинет министров, передает сайт Рады.
Документ уже передали на рассмотрение руководству парламента.
Согласно новому законопроекту, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, после увольнения Сытника с должности директора НАБУ, новым и. о. назначат его первого заместителя - Гизо Углаву.
Читайте также: Кабмин на внеочередном заседании инициировал законопроект о НАБУ: в ЦПК заявляют о попытке Зеленского уволить Сытника
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти