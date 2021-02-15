Привести в порядок статус НАБУ как института можно только путем сокращения срока работы Сытника, - малюська

15 февраля, 2021, 17:12

После заявления экс-журналиста Сергея Лещенко, который написал, что инициатором поправки об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ стал министр юстиции Денис Малюська, он написал, что поддерживает главного антикоррупционера

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в Facebook.

Напомним, 15 февраля стало известно, что на внеочередном заседании правительства был подготовлен законопроект, которым хотят уволить Артема Сытника и назначить другого директора НАБУ.

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После новости о законопроекте, принятие которого будет означать увольнение действующего директора НАБУ, член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что соответствующую поправку на заседании внес министр юстиции.

По его словам, Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия Президента в подборе и назначении директора НАБУ.

"Перед правительством стояла задача пробел в законе закрыть и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора", - отметил малюська.

Министр утверждает, что Рада пыталась решить коллизию законопроектом №4437.

"В нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте", - рассказал Малюська.

Согласно новому законопроекту, после увольнения Артема Сытника с должности директора НАБУ, новым и. о. назначат его первого заместителя - Гизо Углаву.

"Отдельное уточнение: лично я прекрасно отношусь к Артему Сытнику. Он продемонстрировал устойчивость и профессионализм, которому многие могут только позавидовать. И мой фаворит - законопроект №4437, но, как известно, политика - искусство возможного", - заверил Денис Малюська. "Если привести в порядок статус НАБУ как института можно только путем сокращения срока работы Артема - такую опцию тоже не стоит отбрасывать. Тем более, что в независимости и беспристрастности Гизо Углавы как и.о. кажется никто не сомневается", - добавил он. В то же время в комментариях под заметкой Денис Малюська заявляет главе правления ГПК Виталию Шабунину - лично он не считает, что пребывание Сытника в должности противоречит Конституции. Малюська заявил, что вопрос отставки Сытника был предметом обсуждения с МВФ. Также Малюська проигнорировал прямой вопрос соучредителя "Демсокиры" Антона Швеца, действительно ли он внес положение об увольнении Сытника в законопроект.

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