Кабмин на внеочередном заседании инициировал законопроект о НАБУ: в ГПК заявляют о попытке Зеленского уволить Сытника

15 февраля, 2021, 14:29

Журналистам стало известно о внеочередном заседании правительства 15 февраля. На нем, по информации Центра противодействия коррупции, были внесены законопроект Кабмина, которым планируют уволить директора НАБУ Артема Сытника и изменить процедуру его назначения

Об инициативе Кабинета министров об увольнении Артема Ситника с должности директора НАБУ написал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook.

"Сегодня КМУ проголосовал законопроект, которым освобождает действующего директора НАБУ. Соответствующую правку (об увольнении Сытника) по устному предложению одного из министров было добавлено к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ", - отметил Шабунин.

По информации ГПК, увольнение Артема Сытника с должности директора НАБУ - инициатива президента Владимира Зеленского.

"Таким образом последний отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19", - заявил Шабунин.

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"Странная реакция гаранта Конституции на выполнение НАБУ прямой нормы УПК (ст.214), которая ОБЯЗЫВАЕТ НАБУ регистрировать производства после получения заявления о преступлении. Заявление о преступлении для понимания, а не ГОшка какая-то послала, а ГП "Медзакупки ", - прокомментировал глава правления ГПК.

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" Украинская правда " выяснила, что 15 февраля действительно произошло заседание Кабмина. Соответствующую информацию журналистам подтвердил Василий Мокан - представитель правительства в Верховной Раде.

Он рассказал, что на заседании Кабмин рассмотрел ряд вопросов, среди которых внесение в Раду правительственного законопроекта "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины ".

По его словам правительство поддержало его и "с доработкой" отправит в Раду для регистрации. С текстом проекта можно будет ознакомиться позднее.

Напомним, народный депутат, член оппозиционной фракции "Голос" Александра Устинова назвала "Лекхим" компанией-"прокладкой", которая якобы действует в интересах действующего главы Минздрава Максима Степанова. Также она обвинила действующего министра в срыве закупок.

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