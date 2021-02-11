Свитолина победила американку Гофф на Australian Open
11 февраля, 2021, 12:25
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Кори Гофф
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Во второй игре в Мельбурне Свитолина, занимающая в рейтинге WTA 5-е место, встречалась с 48-й ракеткой мира Кори Гофф из США.
Украинка победила 16-летнюю американку без особых проблем. Первую партию она выиграла со счетом 6: 4, во второй победила - 6: 3.
В третьем круге Элина Свитолина встретится с Юлией Путинцева из Казахстана.
Australian Open
второй круг
11 февраля
Элина Свитолина (Украина) - Кори Гофф (США) 6: 4, 6: 3
- Напомним, 8 февраля украинка Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в первом круге Australian Open.
- 9 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Открытого чемпионата Австралии победила Мари Боузкову из Чехии .
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