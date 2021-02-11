Свитолина победила американку Гофф на Australian Open

11 февраля, 2021, 12:25

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Кори Гофф

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во второй игре в Мельбурне Свитолина, занимающая в рейтинге WTA 5-е место, встречалась с 48-й ракеткой мира Кори Гофф из США.

Украинка победила 16-летнюю американку без особых проблем. Первую партию она выиграла со счетом 6: 4, во второй победила - 6: 3.

В третьем круге Элина Свитолина встретится с Юлией Путинцева из Казахстана.

Australian Open

второй круг

11 февраля

Элина Свитолина (Украина) - Кори Гофф (США) 6: 4, 6: 3

Напомним, 8 февраля украинка Марта Костюк проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в первом круге Australian Open.

9 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Открытого чемпионата Австралии победила Мари Боузкову из Чехии .

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