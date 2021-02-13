Свитолина победила Путинцеву и вышла в 1/8 финала Australian Open
13 февраля, 2021, 20:27
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина победила Юлию Путинцеву из Казахстана
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая ракетка Украины разобралась с представительницей Казахстана за 1 час и 24 мин - 6:4, 6:0.
Свитолина сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.
В 1/8 финала Свитолина встретится с американкой Джессикой Пегула, которая занимает в мировом рейтинге 61-е место.
Australian Open
Женщины
1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) 6:4, 6:0
- Напомним, 11 февраля во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Кори Гофф .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти