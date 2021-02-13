Свитолина победила Путинцеву и вышла в 1/8 финала Australian Open

13 февраля, 2021, 20:27

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина победила Юлию Путинцеву из Казахстана

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая ракетка Украины разобралась с представительницей Казахстана за 1 час и 24 мин - 6:4, 6:0.

Свитолина сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Свитолина встретится с американкой Джессикой Пегула, которая занимает в мировом рейтинге 61-е место.

Australian Open

Женщины

1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) 6:4, 6:0

Напомним, 11 февраля во втором круге Открытого чемпионата Австралии украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Кори Гофф .

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