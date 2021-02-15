SkyUp ожидает разрешение на пролет из Занзибара в Киев для эвакуации украинских туристов

15 февраля, 2021, 15:18

Авиакомпания SkyUp ожидает разрешение на пролет через воздушную территорию из Занзибара в Киев для эвакуации украинских туристов

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

Согласно сообщению, в течение 13-15 февраля представители авиакомпании ведут переговоры с авиационными органами стран для получения разрешений на пролет в их воздушном пространстве.

"Несколько раз мы получали устные заверения о готовности предоставить разрешения и начинали подготовку к рейсу, срывая пассажиров с места, но в последний момент получали отказ. Сейчас для ускорения решения вопроса к переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины", - отметили в пресс-службе.

В компании отметили, что технологически самолет готов к осуществлению рейса.

"Если мы не получим разрешительных документов на сегодняшний вылет, завтра все пассажиры смогут вылететь в Киев нашим рейсом. Актуальную информацию о времени вылета пассажиры получат в смс-сообщениях.

В пресс-службе также пояснили, что рейс SkyUp Airlines PQ 6972 Занзибар-Киев не вылетел по расписанию по техническим причинам. За несколько часов до вылета самолет был готов совершить рейс, однако для соблюдение правил и процедур для его выполнения, в том числе и соблюдение регламента о рабочем времени экипажей для выполнения рейса, нужно было внести изменения в маршрут и получить соответствующие необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы будут пересекаться.

В пресс-служба отметили, что в связи с высоким сезоном на острове SkyUp не смог сразу обеспечить пассажиров комфортным проживанием - только питанием и возможностью пользования инфраструктурой отелей, однако теперь, по информации авиакомпании, все расселены в отдельных номерах до 16 февраля.

Напомним, 15 февраля Министерство иностранных дел сообщило, что на острове Занзибар застряло около 180 украинцев из-за неисправности самолета.

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