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Espreso.tvОбществоНа Занзибаре застряли около 180 украинских туристов

На Занзибаре застряли около 180 украинских туристов


фото: reuters
Около 180 украинских туристов застряли на острове Занзибар

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет", - говорится в сообщении.

МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения.

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