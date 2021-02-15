На Занзибаре застряли около 180 украинских туристов
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.
"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет", - говорится в сообщении.
МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения.
Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения. pic.twitter.com/79bMbzdTzx- Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 15, 2021
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