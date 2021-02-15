"Сосед - оккупант": правые силы заявили, что пикетировали под зданием владельца канала НАШ Мураева

15 февраля, 2021, 18:38

Несколько десятков человек пришли к зданию, в котором, по их словам, живет владелец телеканала НАШ Евгений Мураев

Об этом сообщает НВ.

В акции участвовали Правый сектор, Основа будущего, Традиция и порядок, Сокол.

Активисты пришли на улицу Волошскую в Киеве. Поднялись в квартиру, в которой, по их данным, живет Мураев. Участники акции стучали и звонили, но им никто не открыл. Они написали на стене краской "Сосед - оккупант" и ушли.

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Возле дома активисты в мегафон обратились к жителям дома, объяснили зачем пришли и извинились за неудобства.

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Впоследствии они зажгли файеры и скандировали "Мураев, вали в Москву" и "Закройте рупор ФСБ".