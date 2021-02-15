"Сосед - оккупант": правые силы заявили, что пикетировали под зданием владельца канала НАШ Мураева
Об этом сообщает НВ.
В акции участвовали Правый сектор, Основа будущего, Традиция и порядок, Сокол.
Активисты пришли на улицу Волошскую в Киеве. Поднялись в квартиру, в которой, по их данным, живет Мураев. Участники акции стучали и звонили, но им никто не открыл. Они написали на стене краской "Сосед - оккупант" и ушли.
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Возле дома активисты в мегафон обратились к жителям дома, объяснили зачем пришли и извинились за неудобства.
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Впоследствии они зажгли файеры и скандировали "Мураев, вали в Москву" и "Закройте рупор ФСБ".
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