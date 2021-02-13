Мураев на телеканале "Наш" утверждает, что ВСУ и добробаты убивают на Донбассе мирное население

13 февраля, 2021, 14:43

Во время диспута с депутатом парламентской фракции "Слуга народа" Лесей Забуранной в эфире своего телевизионного канала "Наш" он обвинил Вооруженные Силы Украины (ВСУ) и добровольческие батальоны в том, что с начала войны на Донбассе от их огня якобы погибли тысячи мирных жителей, рассказывает Еспресо.TV .

"Более трех тысяч гражданских погибли... Сами себя застрелили, наверное? Со стороны ВСУ и добробатов, естественно", - заявил Мураев.

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Кроме того Евгений Мураев сделал еще и такие утверждения, которые часто можно услышать на федеральных пропагандистских телеканалах РФ:

"Я не видел доказательств, что там находятся регулярные кадровые (русские, - ред.) военные".

"Я вам скажу так, как я это считаю - на нашей территории воюет Российская Федерация с Соединенными Штатами нашими руками".

Отрицание этих и других собственных высказываний со стороны Забуранной он назвал "неконструктивным бредом".

Напомним, министр культуры и информации Александр Ткаченко объяснил, почему введенные в действие президентом Владимиром Зеленским санкции СНБО в отношении пророссийских телевизионных вещателей обошли канал "Наш" Евгения Мураева .

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