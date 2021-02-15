Поставка вакцины Pfizer задерживается, а AstraZeneca поступит до 18 февраля, - Степанов
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает " Цензор ".
По словам Степанова, закупленная вакцина англо-шведской компании AstraZeneca должна поступить в Украину 17 или 18 февраля.
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"Источники поставки вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. Относительно вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенному с индийским институтом Serum Institute, сейчас проходят технические моменты логистики. То есть 17 или 18 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине. Мы выполнили абсолютно все формальности, заплатили деньги, у нас заключен контракт, и сейчас просто идет процесс отгрузки ", - сказал он.
- 12 февраля стало известно, что в Украине сформировано 600 мобильных групп , которые будут заниматься вакцинацией населения.
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