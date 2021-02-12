В Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией, - Тимошенко

12 февраля, 2021, 22:33

В Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией населения, разработана логистика их передвижения по стране

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает Интерфакс-Украина .

"Они будут ездить 20 дней, поскольку срок между первым и вторым этапами вакцинации именно 20 дней. Все рассчитано таким образом, чтобы они по области проходили первый этап за 20 дней - по людям, которых они должны вакцинировать и дальше та же группа, которая их вакцинировала - две, три, четыре, пять в зависимости от того, какое количество на первом этапе в конкретном регионе, едет дальше и вакцинирует уже второй этап вакцинации ", - рассказал Тимошенко.

Он уточнил, что в большинстве своем группы сформированы на базе семейных врачей.

По словам Тимошенко, первым этапом вакцинации предусмотрена вакцинация врачей, которые контактируют и лечат зараженных коронавирусом на местах.

Он также добавил, что кураторами вакцинации в каждой конкретной области будут главы департаментов здравоохранения этих областей.

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