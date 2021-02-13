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Ляшко заявил о проблемах с поставками вакцины Pfizer в Украину


фото: Reuters
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с поставками вакцины от коронавируса производства Pfizer в Украину возникли проблемы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, вакцина компании Pfizer задерживается из-за проблемам с заключением контрактов с американской компанией.

"В понедельник-вторник приедет вакцина AstraZeneca, по Pfizer в рамках механизма COVAX ведем постоянные переговоры. Украина попала в 17 приоритетных стран, куда механизм COVAX поставляет вакцину. В одну из них вакцина Pfizer еще не поставлена по одной и той же технической причине - нужно , чтобы вакцина была зарегистрирована в стране", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в Минздраве надеялись, что вакцина будет зарегистрировано раньше.

"Мы думали, что местные офисы Pfizer смогут это сделать, ожидали, что регистрация состоится в прошлый четверг, но штаб-квартира Pfizer изменила подход, они должны урегулировать определенные бюрократические вопросы: подписать договор между Pfizer и COVAX и Украиной и Pfizer", - рассказал Ляшко .

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