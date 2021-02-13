Зеленский прибыл с официальным визитом в ОАЭ
13 февраля, 2021, 18:31
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Президент и первая леди прибыли в Объединенные Арабские Эмираты, где будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля.
"Эти два дня будут насыщены важными встречами, результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов", - отметили в ОП.
Ожидается, что Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактум.
- Напомним, 14-15 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой совершат официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты .
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