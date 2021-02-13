Зеленский предложил ограничить полномочия Окружного административного суда Киева

13 февраля, 2021, 15:39

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

В Офисе президента отметили, что в случае принятия законопроекта, все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, убираются из исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы Верховному суду в качестве суда первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного Суда.

В ОП уверены, что такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможными любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалование в ОАСК.

"Работа судебной системы должна быть откорректирована. Закон и справедливость должны быть главными словами для украинских судов. Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента", - сказал Зеленский.

Напомним, 11 февраля Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспекта Московского в Степана Бандеры, а улицы Суворова - в командарма УНР Омеляновича-Павленко.

Киевская власть готовит апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта в городе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb