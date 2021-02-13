Вопрос отставки правительства Шмыгаля не рассматривается, - Офис президента
13 февраля, 2021, 07:19
Возможность отставки Кабинета министров Украины во главе с Денисом Шмыгалем пока не рассматривается и не обсуждается
С таким заявлением руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил в эфире одного из украинских телеканалов, рассказывает Еспресо.TV .
"Мы это не обсуждаем. Пока в любом случае", - отметил Ермак, отвечая на вопрос относительно намерений обновление правительственных кадров, "учитывая запрос общества".
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В то же время он подчеркнул, что в правительстве "внимательно следят за мнением людей".
- Напомним, экс-премьер Владимир Гройсман не исключает проведения досрочных выборов в Верховную Раду.
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