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Espreso.tvОбществоВопрос отставки правительства Шмыгаля не рассматривается, - Офис президента

Вопрос отставки правительства Шмыгаля не рассматривается, - Офис президента


фото: dn.gov.ua
Возможность отставки Кабинета министров Украины во главе с Денисом Шмыгалем пока не рассматривается и не обсуждается

С таким заявлением руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил в эфире одного из украинских телеканалов, рассказывает Еспресо.TV .

"Мы это не обсуждаем. Пока в любом случае", - отметил Ермак, отвечая на вопрос относительно намерений обновление правительственных кадров, "учитывая запрос общества".

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В то же время он подчеркнул, что в правительстве "внимательно следят за мнением людей".

  • Напомним, экс-премьер Владимир Гройсман не исключает проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

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