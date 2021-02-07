Гройсман не исключает, что будут досрочные выборы в Раду

7 февраля, 2021, 20:50

Экс-премьер Владимир Гройсман пояснил, в каком случае он сможет вернуться в украинскую большую политику и, в частности, вновь на премьерский пост

Об этом он рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Ситуация в стране чрезвычайно сложная. Подготовлен ли я занимать эту должность (председателя Кабинета Министров, - ред.)? Подготовлен. Я это понимаю и чувствую уверенность. Но для меня очень важно знаете что? Я хочу получить доверие людей по результатам выборов. Если украинцы захотят видеть Гройсман премьер-министром, они придут или на очередные или на внеочередные выборы парламента и отдадут свой голос за меня и мою команду", - сказал Гройсман.

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По его словам, сейчас полную ответственность за состояние дел в стране несет политическая партия "Слуга народа" и "некомпетентность и непрофессионализм, в том числе внутри парламента и внутри правительства, заставляет людей страдать".

"Вот что меня беспокоит и не дает мне абсолютного покоя. И поэтому я считаю, что изменения однозначно должны произойти в системе управления государством. Иначе мы будем только слабее", - отметил Владимир Гройсман.

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