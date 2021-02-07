Руками правительства Шмыгаля страна-агрессор уничтожает энергетику Украины, - Гройсман

7 февраля, 2021, 07:47

В случае с нынешним кризисом на украинском рынке электроэнергетики мы имеем дело с некомпетентностью и непрофессионализмом исполнительной власти, которой успешно пользуется Россия

Об этом председатель Верховной Рады в 2014-2016 годах и председатель Кабинета Министров в 2016-2019 годах, а ныне глава политической партии "Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Это диверсия против Украины. В гибридной войне есть в том числе и энергетическая составляющая. То есть им нужно полностью, и это их задача, завалить энергетическую систему Украины. Для этого им нужны различные шаги, в частности наиболее сокрушительный - это российский импорт электрической энергии. Представьте себе: сегодня в энергетической системе Украины есть 100% -ные мощности для того чтобы выработать электрическую энергию в Украине и еще ее экспортировать. Зато мощности украинской энергетики останавливаются и ежемесячно на сотни миллионов гривен транспортируется электрическая энергия из России. Это российская экономика, российские зарплаты, российские подайты и все остальное ", - сказал Гройсман.

"Наша энергетика уже находится в состоянии стагнации. Они начали ее разрушать с сентября 2019", - подчеркнул экс-премьер.

Владимир Гройсман отметил, что в августе 2019 он передал Кабинет Министров Украины следующему премьер-министру со сбалансированной энергетической системой.

"Что, кто-то помнит, что у нас были какие-то отключения? Или у нас были проблемы с запасами угля или ядерного топлива? Или у нас были проблемы с ростом цены электроэнергии для населения? Три с половиной года я был премьер-министром и этого ни происходило. Все было совершенно спокойно и сбалансировано. Затем они вмешались в эту ситуацию, начали проводить изменения в законодательстве позволили импорт электрической энергии. Это означает только одно - Россия хоть бесплатно она будет давать, только для того чтобы остановились украинские атомные станции, гидроаккумулирующие станции, тепловики тоже чтобы остановились, чтобы шахтеры остановились ", - добавил Гройсман.

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