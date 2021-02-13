Телерепортеру Медведчука запретили вход в Верховную Раду

13 февраля, 2021, 11:00

Представители лишенных речи телевизионных каналов Виктора Медведчука больше не смогут работать в зданиях украинского парламента

Об этом утром субботы, 13 февраля 2021 года, сообщил народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский, передает Еспресо.TV .

"В медведчуковских помийок забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады. Вполне справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента", - отметил он в заметке на своей странице .

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Лозинский пишет, что это именно он был инициатором подобного решения.

"На прошлой неделе я обратился к спикеру Разумкову и главе аппарата ВРУ Теплюка с требованием отмены аккредитации для Zik, Newsone i 112. Впоследствии подкрепил эти обращения выступлением с трибуны", - пояснил нардеп.

"И чтобы мы не расслаблялись - это не последние диверсионные СМИ в Украине. Но начало уже неплохое", - подчеркнул Лозинский.

Напомним, министр культуры и информации Александр Ткаченко объяснил, почему введенные в действие президентом Владимиром Зеленским санкции СНБО по пророссийских телевизионным вещателям обошли канал "Наш" Евгения Мураева .

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