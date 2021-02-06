Ткаченко объяснил, почему санкции СНБО обошли телеканал "Наш"

6 февраля, 2021, 20:31

Министр культуры и информации Александр Ткаченко заявил об отсутствии оснований для закрытия телеканала "Наш"

Об этом он заявил в интервью obozrevatel.com.

По его словам, сейчас в СНБО нет соответствующих документов, чтобы применить против телеканала "Наш" санкции, который ввели против ZiK, NewsOne и "112 Украина".

"Во-первых, на телеканал "Наш" не надо идти толпой и выяснять отношения силой. Во-вторых, решение СНБО было принято на основании определенных документов, предоставленных правоохранительными органами. Очевидно, подобных документов по поводу телеканала "Наш" пока нет", - сказал Ткаченко.

Он добавил, что информационное пространство нужно очищать, а не зачищать.

"Невозможно всех запретить. Возможно только иметь правила, учитывая которые стоит выстраивать не только работу медиа, но и отношения между людьми", - отметил Ткаченко.

Владельцем телеканала "Наш" является политик Евгений Мураев.

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