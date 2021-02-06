Ткаченко объяснил, почему санкции СНБО обошли телеканал "Наш"
Об этом он заявил в интервью obozrevatel.com.
По его словам, сейчас в СНБО нет соответствующих документов, чтобы применить против телеканала "Наш" санкции, который ввели против ZiK, NewsOne и "112 Украина".
"Во-первых, на телеканал "Наш" не надо идти толпой и выяснять отношения силой. Во-вторых, решение СНБО было принято на основании определенных документов, предоставленных правоохранительными органами. Очевидно, подобных документов по поводу телеканала "Наш" пока нет", - сказал Ткаченко.
Он добавил, что информационное пространство нужно очищать, а не зачищать.
"Невозможно всех запретить. Возможно только иметь правила, учитывая которые стоит выстраивать не только работу медиа, но и отношения между людьми", - отметил Ткаченко.
Владельцем телеканала "Наш" является политик Евгений Мураев.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и "112 Украина" и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne в администрации YouTube.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти