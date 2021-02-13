Школы Кременчуга переходят на дистанционное обучение
Дистанционная форма обучения вводится для того, чтобы предупредить переохлаждение детей в том числе и во время поездок в школу, при ожидании общественного транспорта, передает Еспресо.TV .
В то же время детские сады будут работать в обычном режиме.
"Родители сами должны решать, вести им ребенка в учреждение, или оставить дома. Расчистка дорог и подвоз продуктов питания в дошкольные учреждения будет обеспечена", - говорится в сообщении городского совета Кременчуга.
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Как пояснил кременчугский мэр Виталий Малецкий, это делается исключительно ради безопасности детей, чтобы исключить случаи обморожения среди детского населения города.
"На улице -20 °, при такой температуре возможные переохлаждения, этого допустить нельзя", - подчеркнул руководитель города.
Если неблагоприятные погодные условия будут и в дальнейшем, на следующей неделе будет рассматриваться вопрос о необходимости продолжения дистанционного обучения в школах Кременчуга и на более длительный период.
- Напомним, МОН рекомендовало школам перейти на "дистанционку" из-за непогоды в Украине.
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