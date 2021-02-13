Школы Кременчуга переходят на дистанционное обучение

13 февраля, 2021, 11:15

В связи с понижением температуры наружного воздуха до -20 ° С и ниже в Кременчуге принято решение о переводе на следующей неделе, с 15 по 19 февраля 2021 года включительно, общеобразовательных учреждений города на работу в дистанционном режиме

Дистанционная форма обучения вводится для того, чтобы предупредить переохлаждение детей в том числе и во время поездок в школу, при ожидании общественного транспорта, передает Еспресо.TV .

В то же время детские сады будут работать в обычном режиме.

"Родители сами должны решать, вести им ребенка в учреждение, или оставить дома. Расчистка дорог и подвоз продуктов питания в дошкольные учреждения будет обеспечена", - говорится в сообщении городского совета Кременчуга.

Читайте также: Когда в Украине утихнут морозы. Прогноз от синоптикини Натальи Диденко

Как пояснил кременчугский мэр Виталий Малецкий, это делается исключительно ради безопасности детей, чтобы исключить случаи обморожения среди детского населения города.

"На улице -20 °, при такой температуре возможные переохлаждения, этого допустить нельзя", - подчеркнул руководитель города.

Если неблагоприятные погодные условия будут и в дальнейшем, на следующей неделе будет рассматриваться вопрос о необходимости продолжения дистанционного обучения в школах Кременчуга и на более длительный период.

Напомним, МОН рекомендовало школам перейти на "дистанционку" из-за непогоды в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb