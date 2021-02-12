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МОН рекомендовало школам перейти на "дистанционку" из-за непогоды в Украине


фото: day.kyiv.ua
Из-за сложных погодных условий и снижения температуры воздуха Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам перейти на дистанционное обучение

Об этом говорится в письме МОН к руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов, провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - говорится в письме.

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