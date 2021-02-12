МОН рекомендовало школам перейти на "дистанционку" из-за непогоды в Украине

12 февраля, 2021, 17:18

Из-за сложных погодных условий и снижения температуры воздуха Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам перейти на дистанционное обучение

Об этом говорится в письме МОН к руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов, провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - говорится в письме.

Читайте также: Синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украине утихнут морозы

Из-за снежных заносов есть осложнения на дорогах. Работает более тысячи единиц техники .

Погода в Украине продолжает ухудшаться. 13 февраля в Украине ожидается порывистый ветер, метели и гололедица.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb