12 февраля, 2021, 14:40

В Украине в выходные ожидаются морозы до -16 °C, гололедица и штормовой ветер

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"13-14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны с Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения. Существенные осадки в Украине - вряд ли. Только в отдельных районах возможны остатки периодического снега, потому что циклон захочет сохранить хорошую мину при уже плохой игре", - сообщила пани Диденко.

На дорогах будет гололедица.

Температура воздуха ночью ожидается -10 °C ... -16 °C, днем -5 °C ... -11 °C. В Крыму и на Закарпатье только днем от -2 °C до + 2 °C.

Завтра, 13 февраля, будет преобладать северо-западный ветер, он предполагается сильным, некомфортным, со штормовыми порывами.

В Киеве в выходные - также холодно, ночью -12 °C ... -14 °C, днем -7 °C ... -10 °C. На дорогах и тротуарах будет скользко.

Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков, завершающий циклон Volker ушел окончательно.

На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны.

По словам Натальи Диденко, ослабление морозов в Украине ожидается 21-22 февраля.

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