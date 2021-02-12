Синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украине ослабнут морозы
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.
"13-14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны с Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения. Существенные осадки в Украине - вряд ли. Только в отдельных районах возможны остатки периодического снега, потому что циклон захочет сохранить хорошую мину при уже плохой игре", - сообщила пани Диденко.
На дорогах будет гололедица.
Температура воздуха ночью ожидается -10 °C ... -16 °C, днем -5 °C ... -11 °C. В Крыму и на Закарпатье только днем от -2 °C до + 2 °C.
Завтра, 13 февраля, будет преобладать северо-западный ветер, он предполагается сильным, некомфортным, со штормовыми порывами.
В Киеве в выходные - также холодно, ночью -12 °C ... -14 °C, днем -7 °C ... -10 °C. На дорогах и тротуарах будет скользко.
Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков, завершающий циклон Volker ушел окончательно.
На следующей неделе холод усилится, существенные осадки маловероятны.
По словам Натальи Диденко, ослабление морозов в Украине ожидается 21-22 февраля.
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