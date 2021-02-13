Биатлон: Где и когда смотреть женский спринт на чемпионате мира

13 февраля, 2021, 08:08

Сегодня, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.

Украина в женском спринте представят Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко и Дарья Блашко.

Чемпионат мира-2021

Поклюка (Словения)

13 февраля

15:30 - Спринт, женщины

Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивном борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.

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