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Биатлон: Где и когда смотреть женский спринт на чемпионате мира


фото: Getty Images
Сегодня, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.

Украина в женском спринте представят Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко и Дарья Блашко.

Чемпионат мира-2021

Поклюка (Словения)

13 февраля

15:30 - Спринт, женщины

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