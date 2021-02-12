В "Реале" нашли, кем заменить легендарного капитана
Об этом сообщает Marca.
Тренерский штаб "Реала" видит в 27-летнем Диего Карлосе игрока, который сможет достойно заменить капитана Серхио Рамоса. Испанец близок к тому, чтобы покинуть "Реал" летом.
В этом сезоне Карлос провел за "Севилью" 29 матчей. Ориентировочная трансферная стоимость бразильца составляет 50 млн евро.
На счету Рамоса 18 матчей, 3 мяча 1 результативная передача. Защитник выступает за "королевский" клуб с 2005 года. Вместе с испанцами он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз Ла Лигу.
Вместе со сборной Испании дважды выигрывал Чемпионат Европы (2008, 2012) и 1 раз - Чемпионат мира по футболу (2010).
- 28 октября сообщалось, что Рамос может бесплатно перейти в итальянский "Милан".
- 19 ноября кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт пообещал купить капитана "Реала" Серхио Рамоса, если этого захочет будущий главный тренер.
- 3 декабря стало известно, что Рамос готов покинуть "Реал" в летнее трансферное окно.
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