В "Реале" нашли, кем заменить легендарного капитана

12 февраля, 2021, 17:15

Мадридский "Реал" активно интересуется центральным защитником "Севильи" Диего Карлосом

Об этом сообщает Marca.

Тренерский штаб "Реала" видит в 27-летнем Диего Карлосе игрока, который сможет достойно заменить капитана Серхио Рамоса. Испанец близок к тому, чтобы покинуть "Реал" летом.

В этом сезоне Карлос провел за "Севилью" 29 матчей. Ориентировочная трансферная стоимость бразильца составляет 50 млн евро.

На счету Рамоса 18 матчей, 3 мяча 1 результативная передача. Защитник выступает за "королевский" клуб с 2005 года. Вместе с испанцами он 4 раза выиграл Лигу чемпионов и 5 раз Ла Лигу.

Вместе со сборной Испании дважды выигрывал Чемпионат Европы (2008, 2012) и 1 раз - Чемпионат мира по футболу (2010).

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