Школы и садики Киева восстанавливают работу с 15 февраля, - КГГА

12 февраля, 2021, 17:58

С 15 февраля все школы и садики, которые закрыли из-за неблагоприятной погоды, восстанавливают работу в обычном режиме

Об этом сообщил и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что по прогнозам синоптиков, обильные снегопады в Киеве прекратятся, и на смену им придет морозная погода. Коммунальные службы за выходные настроены преодолеть последствия осадков, поэтому город вернется к привычному ритму жизни.

Читайте также: МОН рекомендовало школам перейти на "дистанционку" из-за непогоды в Украине

"Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - заявил Мондриевский.

Напомним, из-за непогоды, которая бурлит уже несколько дней, в Киеве закрыли садики и школы , обучение проходит дистанционно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb