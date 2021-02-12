Школы и садики Киева восстанавливают работу с 15 февраля, - КГГА
Об этом сообщил и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, обильные снегопады в Киеве прекратятся, и на смену им придет морозная погода. Коммунальные службы за выходные настроены преодолеть последствия осадков, поэтому город вернется к привычному ритму жизни.
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"Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник", - заявил Мондриевский.
- Напомним, из-за непогоды, которая бурлит уже несколько дней, в Киеве закрыли садики и школы , обучение проходит дистанционно.
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