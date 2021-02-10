Непогода: 11 и 12 февраля в Киеве закроют школы и детсады
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как отмечается, в ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии детсадов и школ 11 и 12 февраля.
Также руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и зачесть родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.
"Последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни неутешительный. Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег. Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми - почти 500 тыс. человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальной разгрузкой столичных автодорог", - отметил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.
В свою очередь в Департаменте образования и науки отметили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.
- Напомним, 8 февраля столица оказалась неготовой к снегопаду: город сковали пробки.
- Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обустроила пункты обогрева для водителей на восьми въездах в Киев.
- 9 февраля на улицы города полиция вывела БТР, чтобы толкать машины, которые застряли в снегу.
- 10 февраля для уборки снега на дороги выехала 1241 спецмашина.
- Синоптики также сообщили, что в столице 11-12 февраля ожидается снег и гололедица, 12-13 февраля похолодает
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