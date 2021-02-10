Непогода: 11 и 12 февраля в Киеве закроют школы и детсады

10 февраля, 2021, 18:09

Из-за непогоды, которая бушует уже несколько дней, в столице закроют 11 и 12 февраля детсады и школы, обучение будет проходить дистанционно

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, в ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии детсадов и школ 11 и 12 февраля.

Также руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и зачесть родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.

"Последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни неутешительный. Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег. Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми - почти 500 тыс. человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальной разгрузкой столичных автодорог", - отметил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В свою очередь в Департаменте образования и науки отметили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

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