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Espreso.tvСпортЛунин показал, как отметил 22-летие

Лунин показал, как отметил 22-летие


фото: Getty Images
Украинский голкипер Андрей Лунин отметил 22-летие в домашней атмосфере

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Лунина.

В четверг, 11 февраля, украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин в компании семьи отпраздновал 22-летие.

"Спасибо всем за поздравления", - написал Лунин на испанском и украинском языках под подборкой фотографий с праздника.

Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 и за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".

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