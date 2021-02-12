Лунин показал, как отметил 22-летие

12 февраля, 2021, 15:48

Украинский голкипер Андрей Лунин отметил 22-летие в домашней атмосфере

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Лунина.

В четверг, 11 февраля, украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин в компании семьи отпраздновал 22-летие.

"Спасибо всем за поздравления", - написал Лунин на испанском и украинском языках под подборкой фотографий с праздника.

Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 и за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".

Напомним, 21 января в 1/16 финала Кубка Испании "Реал" проиграл "Алькояно" в дебютном матче Лунина за мадридский клуб.

27 января стало известно, что Андрей Лунин останется в "Реале" дублером бельгийца Тибо Куртуа во второй половине сезона.

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