Лунин показал, как отметил 22-летие
12 февраля, 2021, 15:48
Украинский голкипер Андрей Лунин отметил 22-летие в домашней атмосфере
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Лунина.
В четверг, 11 февраля, украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин в компании семьи отпраздновал 22-летие.
"Спасибо всем за поздравления", - написал Лунин на испанском и украинском языках под подборкой фотографий с праздника.
Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018 и за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".
- Напомним, 21 января в 1/16 финала Кубка Испании "Реал" проиграл "Алькояно" в дебютном матче Лунина за мадридский клуб.
- 27 января стало известно, что Андрей Лунин останется в "Реале" дублером бельгийца Тибо Куртуа во второй половине сезона.
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