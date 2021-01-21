Лунин в дебютном матче не спас "Реал" от позорного вылета из Кубка Испании

21 января, 2021, 00:30

В 1/16 финала Кубка Испании по футболу мадридский "Реал" проиграл "Алькояно" со счетом 1:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В основное время игры Эдер Милитао и Хосе Сольбес отличились забитыми голами для своих команд. Через ничейный счет клубам пришлось играть овертайма.

На 110-й минуте футболисты "Алькояно" остались в меньшинстве - форвард Рамон Лопес получил вторую желтую карточку. Однако игроки с третьего испанского дивизиона сумели вдесятером выйти вперед - отличился Хуанань Касанова.

Этот матч стал дебютным для 21-летнего Андрея Лунина в официальных матчах за "Реал". После перехода в мадридский клуб летом 2018 украинец играл в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".

Кубок Испании

1/16 финала

20 января

"Алькояно" - "Реал" 2:1

Голы: Сольбес, 80, Касанова, 115 - Милитао, 45

Удаление: Лопес, 110

19 января стало известно, что Андрей Лунин может продолжить карьеру в "Хетафе" .

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