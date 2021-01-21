Лунин в дебютном матче не спас "Реал" от позорного вылета из Кубка Испании
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В основное время игры Эдер Милитао и Хосе Сольбес отличились забитыми голами для своих команд. Через ничейный счет клубам пришлось играть овертайма.
На 110-й минуте футболисты "Алькояно" остались в меньшинстве - форвард Рамон Лопес получил вторую желтую карточку. Однако игроки с третьего испанского дивизиона сумели вдесятером выйти вперед - отличился Хуанань Касанова.
Этот матч стал дебютным для 21-летнего Андрея Лунина в официальных матчах за "Реал". После перехода в мадридский клуб летом 2018 украинец играл в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".
Кубок Испании
1/16 финала
20 января
"Алькояно" - "Реал" 2:1
Голы: Сольбес, 80, Касанова, 115 - Милитао, 45
Удаление: Лопес, 110
- 19 января стало известно, что Андрей Лунин может продолжить карьеру в "Хетафе" .
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