В "Реале" решили, где будет играть Лунин во второй половине сезона
27 января, 2021, 10:41
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин останется в мадридском клубе дублером бельгийца Тибо Куртуа во второй половине сезона
Об этом сообщает "Команда 1".
Вопреки слухам вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин не покинет Мадрид в январе.
Источники утверждают, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и в дальнейшем рассматривает украинца в качестве дублера бельгийца Тибо Куртуа.
Таким образом, Лунин не уйдет в аренду в январе, а летом "Реал" определится с будущим украинца, которое будет зависеть от того, останется ли француз на посту главного тренера мадридцев.
Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018-го и за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес"
- Напомним, 21 января в 1/16 финала Кубка Испании "Реал" проиграл "Алькояно" в дебютном матче Лунина за мадридский клуб.
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