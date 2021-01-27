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Espreso.tvСпортВ "Реале" решили, где будет играть Лунин во второй половине сезона

В "Реале" решили, где будет играть Лунин во второй половине сезона


фото: Getty Images
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин останется в мадридском клубе дублером бельгийца Тибо Куртуа во второй половине сезона

Об этом сообщает "Команда 1".

Вопреки слухам вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин не покинет Мадрид в январе.

Источники утверждают, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и в дальнейшем рассматривает украинца в качестве дублера бельгийца Тибо Куртуа.

Таким образом, Лунин не уйдет в аренду в январе, а летом "Реал" определится с будущим украинца, которое будет зависеть от того, останется ли француз на посту главного тренера мадридцев.

Андрей Лунин перешел в "Реал" летом 2018-го и за два года сыграл за мадридцев только один матч. Украинец выступал в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес"

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