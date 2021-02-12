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Китайский зонд отправил видео с орбиты Марса по прибытию к планете


фото: CGTN
Китайский космический зонд Tianwen-1, который на этой неделе добрался до орбиты Марса, прислал первые снимки "красной планеты"

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая в Twitter.

"Поздравление с китайским Новым годом с Марса", - прокомментировали кадры китайское телевидение.

  • Напомним, 10 февраля на орбиту Марса вышел первый зонд Объединенных Арабских эмиратов
  • 11 февраля физики из Оксфордского университета заявили об открытии хлороводорода в атмосфере Марса. Ученые предполагают, что он образовался от реакции каменной соли и воды

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