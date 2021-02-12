Китайский зонд отправил видео с орбиты Марса по прибытию к планете
12 февраля, 2021, 16:39
Китайский космический зонд Tianwen-1, который на этой неделе добрался до орбиты Марса, прислал первые снимки "красной планеты"
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая в Twitter.
"Поздравление с китайским Новым годом с Марса", - прокомментировали кадры китайское телевидение.
#ChineseNewYear wishes from Mars: Watch the footage sent back from China's first Mars probe # Tianwen1 pic.twitter.com/iepEmCjYlZ- CGTN (@CGTNOfficial) February 12, 2021
- Напомним, 10 февраля на орбиту Марса вышел первый зонд Объединенных Арабских эмиратов
- 11 февраля физики из Оксфордского университета заявили об открытии хлороводорода в атмосфере Марса. Ученые предполагают, что он образовался от реакции каменной соли и воды
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