Миссия ОАЭ на Марс: космический зонд впервые вышел на орбиту
Об этом сообщил агентство Reuters.
Космический зонд достиг Марса и успешно вышел на орбиту планеты после семи месяцев путешествия к ней. Это позволило начать отправку данных об атмосфере и климате Марса.
Так, ОАЭ стали пятой космической державой, которая достигла Марса с помощью первого арабского межпланетного зонда. Марсианская программа является частью попыток ОАЭ по развитию своего научного и технологического потенциала.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Объединенные Арабские Эмираты с историческим событием. Об этом он написал вTwitter.
"Поздравление эмиратским друзьям в связи с успешным достижением зондом "Надежда" орбиты Марса. Желаю нашим партнерам новых свершений в деле исследования космоса!" - отметил президент Украины.
تمت المهمة بنجاح- HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2021
Mission Accomplished # العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/BxPQiJM0Sq
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