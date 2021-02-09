Миссия ОАЭ на Марс: космический зонд впервые вышел на орбиту

Об этом сообщил агентство Reuters.

Космический зонд достиг Марса и успешно вышел на орбиту планеты после семи месяцев путешествия к ней. Это позволило начать отправку данных об атмосфере и климате Марса.

Так, ОАЭ стали пятой космической державой, которая достигла Марса с помощью первого арабского межпланетного зонда. Марсианская программа является частью попыток ОАЭ по развитию своего научного и технологического потенциала.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Объединенные Арабские Эмираты с историческим событием. Об этом он написал вTwitter.

"Поздравление эмиратским друзьям в связи с успешным достижением зондом "Надежда" орбиты Марса. Желаю нашим партнерам новых свершений в деле исследования космоса!" - отметил президент Украины.

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