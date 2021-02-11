Ученые нашли на Марсе газ с водородом, который есть в составе воды

11 февраля, 2021, 16:07

Физики из Оксфордского университета впервые обнаружили следы хлороводорода на Марсе

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ScienceAlert.

"Впервые на Марсе нашли хлороводород", - сообщил физик Кевин Олсон.

Он добавил, что это является первой находкой галогенного газа в атмосфере планеты.

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"Вам нужен водяной пар для освобождения хлора, а для образования хлороводорода нужны такие побочные продукты воды как водород", - отметил он.

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По словам Олсона, пока ученые также наблюдают за корреляцией хлороводорода с пылью.