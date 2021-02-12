Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт на чемпионате мира

12 февраля, 2021, 07:15

Сегодня, 12 февраля на чемпионате мира по биатлону состоится мужской спринт

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале "UA: Первый".

Чемпионат мира-2021

Поклюка (Словения)

12 февраля

15:30 - Спринт, мужчины

Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивной борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.

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