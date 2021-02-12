Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт на чемпионате мира
12 февраля, 2021, 07:15
Сегодня, 12 февраля на чемпионате мира по биатлону состоится мужской спринт
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.
Все гонки можно будет посмотреть на телеканале "UA: Первый".
Чемпионат мира-2021
Поклюка (Словения)
12 февраля
15:30 - Спринт, мужчины
- Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
- После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивной борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.
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