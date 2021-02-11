Во Львове полиция схватила двух подозреваемых в осквернении памятника Бандере
11 февраля, 2021, 15:48
По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого у подозреваемых нашли доказательства совершения преступления
Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.
"Следователи Нацполиции Львовской области подозревают двух человек в уголовном правонарушении по факту осквернения памятника Степану Бандере. По их месту жительства проведены обыски и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их вину", - рассказал чиновник.
Также полиция проводит розыск вероятных заказчиков преступления.
- Напомним, 5 февраля неизвестные облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове
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