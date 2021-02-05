Во Львове неизвестные облили краской памятник Бандере
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области, передает "Еспресо.Захид" .
Полиция получила сообщение об акте вандализма в ночь на 5 февраля, в 02:20. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции по процессуального руководства Львовской местной прокуратуры №2 открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Полицейские принимают все меры для установления злоумышленников и обстоятельств происшествия.
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